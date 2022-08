Limoges : deux frères interpellés pour avoir participé aux violences sur des policiers au Val de l'Aurence

La semaine a été plus qu'agitée dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges. Lundi des pompiers et des policiers ont été visés par des tirs de mortiers et cocktail Molotov. Ce vendredi 5 août, la police nationale a annoncé avoir procédé à quatre interpellations, dont deux auteurs présumés, qui ont depuis été déférés devant la justice ce vendredi.

Un espoir du basket français parmi les interpellés

Comme l'indique le communiqué de la police nationale paru sur son compte Facebook, "deux frères habitant le quartier du Val de l’Aurence" ont été interpellés en marge de ces violences. Parmi eux, il y a "un jeune majeur de 21 ans, espoir du basket français rentrant des États-Unis" qui n'est pas répertorié pour d'autres faits criminels ou délictueux. Ce dernier a reconnu être auteur de jets de projectiles en direction des policiers. Quant à son frère, un mineur de 17 ans, il a reconnu avoir tenté de détruire une caméra de surveillance à coups de pierre. Il est inconnu des services de police.

Deux autres arrestations lors de contrôles

Selon le communiqué de la police nationale, deux autres personnes ont été mises en cause par les policiers. Parmi elles, une personne détenant des stupéfiants et qui a été contrôlée et arrêtée par les effectifs de la CRS-8, cette unité de quarante hommes qui est arrivée mardi dernier pour sécuriser le quartier. Un autre homme qui circulait en scooter a été arrêté après un refus d’obtempérer. Il a percuté et blessé un policier de la brigade anti-criminalité de la Haute-Vienne.