Limoges : deux hommes interpellés après une tentative d'extorsion de fonds

Les policiers de Limoges viennent d'interpeller deux hommes qui, il y a quelques jours, ont menacé un couple à son domicile, avant de lui dérober de l'argent liquide notamment. les deux individus ont été placés en détention provisoire.

Vers 23 heures 30, le 6 juillet dernier, 4 hommes font irruption au domicile d'une couple situé route de Toulouse à Limoges. Sous la menace d'un couteau et d'une arme de poing, deux des membres du groupe qui agissent à visage découvert, se font remettre une somme de 1400 euros en espèces. Avant de prendre la fuite, les malfaiteurs emportent aussi avec eux, les téléphones portables du couple, leurs cartes bancaires et divers objets.

Chargés de l’enquête, les policiers de la Sûreté Départementales ont réussi rapidement, grâce a des investigations techniques et scientifiques, a identifier les deux hommes qui avait agi à visage découvert. Deux individus déjà connu des services de Police.

Le 10 juillet dernier, au cours d'un contrôle routier, l'un des malfaiteurs, qui avait donné une fausse identité, est malgré tout identifié. Âgé de 18 ans, Il est aussitôt interpellé ; les policiers retrouveront sur lui des objets dérobés au domicile du couple agressé. Son comparse de 21 ans, a été à son tour arrêté le 11 juillet.

Le lendemain, tous les deux ont été déférés au parquet de Limoges avant d’être présentés à un juge d'instruction. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d’extorsion avec arme et vol avec arme, des crimes passibles de trente ans d’emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Les deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L’enquête se poursuit pour identifier les deux autres auteurs de cette agression qui eux, agissaient, cagoulés.