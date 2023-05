Limoges : deux jeunes adolescents de 14 ans arrêtés après des vols à Beaublanc

Ce samedi 8 mai, au soir, deux jeunes mineurs de 14 ans ont été arrêtés après des vols et des dégradations au Palais des sports de Beaublanc, à Limoges. Les policiers ont été informés vers 20h30 qu'une dizaine d'individus s'étaient introduits dans le Stade, et qu'ils auraient "volé plusieurs caisses contenant des maillots et des mascottes du club « Limoges Handball », selon les forces de l'ordre, avant de prendre la fuite. Pour pouvoir entrer dans l'enceinte du stade, les jeunes ont forcé et fracturé quatre portes du stade.

Deux adolescents arrêtés

Finalement, ce sont deux jeunes de 14 ans qui ont été interpellés. La police les a attrapés tandis qu'ils essayaient de récupérer une caisse bleue, identique à celles volées dans le stade, laissée dans un buisson. Un troisième jeune, lui, a réussi à s'enfuir.

Les adolescents ont été mis en garde à vue, et là, les deux jeunes ont admis avoir participé au vol, mais ont nié avoir commis des dégradations. Ils passeront devant le Tribunal pour enfants au mois de septembre. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que des vols sont commis au Stade Beaublanc.