Limoges : deux prostituées volaient les voitures de leurs clients

De nouvelles victimes de vols et d'escroqueries à Limoges. Des hommes, utilisateurs du site de rencontres "coco.fr". Trois jeunes femmes et un jeune homme ont été interpellés lundi soir par la police. Ce soir là, un client s'est vu voler sa voiture et la somme de 230 euros.

Tout commence par un rendez-vous pris sur le site "coco.fr". La victime se rend au lieu de rencontre, un hôtel de la zone nord de Limoges. La jeune femme prend la somme d'argent et est rejoint par une autre jeune femme dans la chambre. Elles demandent alors d'aller en ville chercher des cigarettes. La victime sort de sa voiture et, au premier moment d'inattention, les deux femmes prennent la fuite au volant de sa voiture.

La police est prévenue par la victime et surveille l'hôtel situé en zone nord de Limoges, là où le rendez-vous avait été convenu. Vers deux heures du matin, dans la nuit de lundi à mardi, les fonctionnaires remarquent l'entrée d'une voiture avec un bord deux trois femmes et un jeune homme. Véhicule qui semble correspondre à la description faite par la victime.

Deux autres voitures volées

Les quatre personnes sont interpellées et placées en garde à vue où les policiers découvrent que deux voitures ont été volées. Une première est retrouvée sur le parking du même hôtel mais le méfait remonte au samedi 21 janvier, soit deux jours plus tôt. Au cours de l'enquête menée par la sureté départementale de la Haute-Vienne, ce sont au total trois voitures qui ont été retrouvées volées.

Les deux jeunes femmes de 19 ans ont aussi reconnu avoir des relations sexuelles tarifées via le site "coco.fr". Elles ont été convoquées devant au mois de mai prochain.