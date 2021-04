Limoges : du quartier au centre-ville, les trafics de stupéfiants migrent

La police de Limoges a interpellé un dealer en plein centre-ville avec plus d'un kilo de cannabis à son domicile ainsi qu'une arme à feu. Pour les forces de l'ordre, c'est le signe que ces trafics se déplacent de plus en plus des quartiers sensibles vers le cœur de la ville.