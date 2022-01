Limoges : elle promet une prestation sexuelle mais s'enfuit avec l'argent

La polie de Limoges a interpellé, ce semaine, une jeune femme et un couple ayant monté une escroquerie à la prestation sexuelle. Le stratagème a été défait suite à la plainte d'un limougeaud d'une cinquantaine d'années. Mardi dernier, il s'est rendu dans un appartement de la rue Pierre et Marie Curie pour rencontrer une jeune femme avec laquelle il avait pris rendez-vous pour des relations sexuelles sur internet. La victime a payé le tarif fixé avant de passer à l'acte, mais la jeune femme a alors disparu, prétendant lui servir un café, et c'est alors qu'un couple a surgi en déclarant être propriétaire de l'appartement, et afin de faire fuir rapidement l'homme.

Ils n'en étaient pas à leur coup d'essai

La victime a alors immédiatement appelé la police, qui a pu retrouver le couple, en réalité complice de la jeune femme, dans une voiture à proximité du logement, et en possession d'une somme de 600 euros. La jeune femme, elle, a été interpellée le lendemain à son domicile, après effraction de sa porte par les forces de l'ordre, celle-ci refusant d'ouvrir suite aux injonctions de la police.

Les escrocs présumés ont été placés en garde à vue et seront jugés au mois de mars. Ils n'en étaient à leur coup d'essai mais chacun s'est renvoyé la responsabilité de l'initiative de l'escroquerie.