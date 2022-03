La police de Limoges a arrêté six individus ce dimanche soir dans le quartier de Beaune-les-Mines en Haute-Vienne. Ils avaient enlevé un jeune homme de 19 ans suite à une dette d'argent de son frère ainé. La victime a été retrouvée en état de choc près d'un étang.

Limoges : enlevé et séquestré pour les dettes de son frère

Six personnes, âgées entre 18 et 24 ans, ont enlevé ce dimanche 13 mars dans la soirée, un homme de 19 ans habitant à Limoges. Le groupe est arrivé au domicile de la victime pour connaître l'adresse de son frère aîné. Ce dernier devait de l'argent à l'un des membres du groupe. Le jeune de 19 ans a alors appelé sa mère pour apporter une réponse aux individus. Sans résultat, le petit groupe a alors enlevé le jeune homme.

Inquiète, la mère, habitante dans le Nord de la France, a alors contacté les services de police. Constatant l'absence du fils à son domicile, les policiers limougeauds ont alors géolocalisé son téléphone dans le quartier de Beaune-les-Mines au beau milieu d'un bois et non loin d'un étang.

Poursuivis pour enlèvement et séquestration

L'unité cynophile de Limoges a alors rapidement localisé précisément le petit groupe et, avec l'appui de la Brigade anticriminalité, les six individus ont été interpellés. La victime a été sortie d'affaire en état de choc.

A l’issue de 48 heures de garde à vue, les six mis en cause ont été poursuivis pour "enlèvement et séquestration suivi d'une libération avant le 7ème jour" mais aussi pour "extorsion avec violence". En effet, la victime a été contrainte de retirer 900 euros à un distributeur automatique de billet. Un des agresseurs a menacé de lui "casser les jambes" pour mettre la pression sur son aîné.

Le leader du groupe est aussi poursuivi pour un trafic de cocaïne. Tous sont ressortis libre et sont convoqués au tribunal le 1er juillet prochain. Ils risquent une dizaine d'années de prison.