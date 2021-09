Limoges : enquête ouverte après la mort d'un jeune homme sur le site d'une ancienne clinique

Les pompiers sont intervenus ce samedi vers 19h30 sur l'ancien site de la clinique de Colombier à Limoges. Sur place, ils ont découvert un jeune homme décédé.

Une autopsie a été pratiquée sur ce jeune homme, a-t-on appris auprès du parquet de Limoges. "Cette autopsie n'a pas permis de déterminer la cause de la mort" explique le procureur de la République de Limoges Baptiste Porcher. En conséquence, l'enquête est toujours en cours.

L'ancienne clinique Colombier, cible des squatteurs

Le corps ne présente pas de traces de blessures par coups de couteau, explique-t-on de source judiciaire. Néanmoins, cela ne permet pas d'écarter une cause criminelle de la mort. La piste accidentel ainsi que le suicide ne sont pas non plus écartées.

L'enquête est toujours en cours auprès de la police judiciaire, autour notamment de ce bâtiment. Abandonné depuis près de sept ans, il était régulièrement squatté. Cela ne semble avoir aucun lien avec la mort de ce jeune homme souligne le parquet de Limoges