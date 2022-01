Limoges : guet-apens et coups de couteau lors d'une vente de stupéfiants

Une vente de stupéfiants a viré à l'agression le 9 janvier dernier à Limoges, dans le hall d'un immeuble de la rue François Chénieux. Le dealer avait rendez-vous avec deux clients, qui n'avaient en réalité pas l'intention de payer pour la marchandise et auraient préparé un véritable guet-apens. Le rendez-vous avait été fixé via un site de messagerie instantanée, pour l'achat de 100 grammes d'herbe de cannabis, mais une fois sur place la transaction a mal tourné.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le vendeur a reçu des coups de couteau au niveau d'un genou, au nez et aux mains. Les agresseurs lui auraient ensuite vidé les poches. Un de ses amis aurait également reçu des coups de poing pour le tenir à distance et son téléphone a aussi été volé. C'est finalement un voisin, témoin de la scène, qui a fait fuir les agresseurs en les menaçant avec une hachette.

Des armes et un gilet pare-balle saisis

Les deux suspects, âgés de 26 et 31 ans, ont été interpellés la semaine dernière et placés en détention provisoire vendredi, dans l'attente de leur procès en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal de Limoges. Lors des perquisitions, les policiers ont découvert des munitions, un nunchaku, deux poings américains et 750 euros en liquide chez le plus jeune, dans un coffre destiné à héberger une future arme de catégorie B obtenue par le biais d'une licence de tir sportif. En garde-à-vue il a reconnu que son rôle était d'accompagner l'agresseur principal, dans le but de "carotter" les vendeurs.

L'autre suspect, qui portait un gilet pare-balle lors de son interpellation dans la cité du Val de l'Aurence, a d'abord gardé le silence. Il a finalement reconnu s'être battu avec le vendeur, qu'il dit avoir désarmé de son couteau, avant de le poignarder. Reste à savoir si ces explications seront convaincantes pour le tribunal.