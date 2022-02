Limoges : huit mois de prison ferme pour deux hommes impliqués dans plusieurs cambriolages

La police a élucidé une série de cambriolages la semaine dernière, en interpellant deux cambrioleurs qui venaient de déclencher une alarme intrusion dans un pavillon de Limoges. Les patrouilles alertées par la société de télésurveillance ont retrouvé les suspects à proximité et ont interpellé le premier après une course poursuite à pied. Il a fallu quelques minutes de plus pour trouver son complice, caché dans des buissons, qui a été repéré grâce à une lunette thermique.

Des vols à Limoges, Panazol et Bourges

Un tournevis, 980 euros, deux téléphones portables et une clé de voiture ont été retrouvés sur l'un d'eux. Grâce au système de géolocalisation de leurs téléphones et les empreintes de leurs chaussures retrouvées sur les lieux d'un autre vol, les enquêteurs ont fait le rapprochement avec deux cambriolages commis à Panazol et quatre à Bourges, dans le Cher, durant les jours précédents. A l'issue de leur garde à vue, les deux hommes de 42 et 44 ans, qui sont en situation irrégulière, ont été mis en examen et jugés en comparution immédiate vendredi dernier. Le tribunal de Limoges les a condamnés à huit mois de prison ferme. Ils sont partis derrière les barreaux à l'issue de l'audience.