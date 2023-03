Limoges : il commet 12 infractions la même journée

Un Mahorais de 36 ans a été interpellé à Limoges ce mercredi dans la matinée après un contrôle routier pour une plaque illisible. Contrôle auquel il a tenté d'échapper. Déjà défavorablement connu les services de police, l'homme, malgré l'annulation de son permis, conduisait un véhicule qui n'avait pas le droit de circuler. Au moment de son arrestation, il se rebelle, insultant copieusement les fonctionnaires allant même jusqu'à cracher au visage de l'un d'entre eux.

Dans la voiture, il a été retrouvé une pipe à eau pour la consommation de drogue, une machette et un pied de biche. Au commissariat, le trentenaire refuse de se soumettre au test d'alcoolémie et de stupéfiants. Placé en garde à vue, il est finalement auditionné après avoir un peu dessaoulé, 4h après les faits, il affichait encore un taux de 0,79 mg/l d'air expiré, et reconnaît les faits (sauf le crachat) tout en indiquant ne se souvenir de rien.

L'homme, qui aura donc cumulé 12 infractions dans la même journée, sera jugé ce lundi en comparution immédiate, mais a été placé en détention provisoire en attendant à la maison d'arrêt de Limoges.