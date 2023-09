Limoges : il insulte son ex-compagne, la frappe et allume un feu à ses pieds

A t'il voulu brûler vive son ex-petite amie ? Le tribunal de Limoges devra trancher cette après-midi, à l'issue de la comparution d'un jeune homme de 19 ans. Les faits remontent au lundi 11 septembre dans la soirée. La victime, une jeune femme de 17 ans, décidait d'aller récupérer des affaires, chez son ex-petit ami, dans le centre-ville de Limoges, accompagnée d'une amie.

Une visite qui met en colère l'occupant des lieux, qui commence alors à l'insulter, la frapper et la menacer de mort, avant de s'emparer d'une bouteille d'essence. Il répand ensuite le produit sur le sol et y met le feu. La jeune femme et son amie arrivent à prendre la fuite. Une autre personne qui se trouvait dans l'appartement réussit à étouffer le feu.

"J'ai mis le feu, juste pour lui faire peur"

Dès le lendemain, le jeune homme est arrêté, interrogé et mis en garde à vue. Lors de ses auditions, il avouera aux policiers avoir " juste voulu faire peur" à la victime en allumant cet incendie "mais ne pas avoir voulu la brûler ". Connu par la justice pour des faits de violences antérieurs, il est présenté au tribunal de Limoges dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.