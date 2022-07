Un homme de 30 ans sera jugé en décembre prochain pour abandon d'animaux, détention de chiens catégorisés et cession de chiens de catégorie 1. La police de Limoges a retrouvé une chienne et trois chiots livrés à eux-mêmes depuis le 19 juin dans un appartement du centre-ville.

Limoges : il laisse sa chienne et ses chiots livrés à eux-mêmes pendant plus d'un mois

Une odeur pestilentielle, des déjections canines sur la quasi totalité du sol, pas d'eau et seulement un paquet de croquettes éventré. Les policiers de Limoges ont découvert ce lundi, enfermés dans une pièce d'un appartement du boulevard Bel-Air, une chienne et ses trois chiots, complètement dénutris.

Il s'avère que le propriétaire de ces animaux, un homme âgé de 30 ans, avait quitté son domicile depuis plus d'un mois, le 19 juin. Convoqué au commissariat, le trentenaire s'est présenté et a été placé en garde à vue.

Sur les 11 chiots, l'homme en a donné ou vendu huit

Lors de son audition, pour expliquer son geste, il dit avoir eu des soucis et déclare que sa chienne avait eu 11 chiots au total. Il en a vendu ou donné huit. Tous de catégorie 1, c'est-à-dire des chiens d'attaque dont la cession est aujourd'hui interdite et passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

Par ailleurs, aucune démarche n'avait été faite pour déclarer la chienne de catégorie, un animal référencé comme chien de garde et de défense. Un permis de détention doit être délivré par la mairie de la commune de résidence.

Les animaux recueillis par la SPA

L'homme interpellé est convoqué devant le tribunal judiciaire de Limoges le 8 décembre prochain. La SPA, qui a récupéré les animaux et qui va s'en occuper, a déposé plainte.