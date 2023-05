Limoges : il rejoint deux hommes via un site de rencontre et se fait dérober sa carte bancaire

La soirée commence ce samedi soir. Après avoir discuté sur un site de rencontre, trois hommes se donnent rendez-vous sur le parking d'un supermarché limougeaud avant de décider de continuer la fête dans un appartement de la rue Baudelaire à Limoges. Là, ils consomment de l'alcool. Dans l'euphorie, l'un d'entre eux casse du mobilier dans l'appartement puis s'enfui par la fenêtre.

ⓘ Publicité

Il est retrouvé quelques mètres plus loin, rue Jean Jaurès où il est frappé au visage par les deux autres hommes, âgés de 28 et 26 ans, qui lui demandent de rembourser. Sous la menace, la victime donne sa carte bancaire et son code. Ses agresseurs retirent 200 euros. A ce moment là, une patrouille de police passe et interpellent les deux voleurs après avoir été appelés par la victimes qui les avait vu arriver. Les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue et seront présentés à la justice le 3 novembre prochain.