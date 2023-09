Limoges : il trouve son appartement squatté en rentrant du travail

Un locataire limougeaud est tombé nez à nez avec un squatteur alors qu'il rentrait du travail, ce mercredi 13 septembre. L'homme n'arrivait pas à déverrouiller la porte de son appartement, qui était un peu abîmée, et pour cause : le barillet de la serrure avait été changé. Un homme de 30 ans lui a finalement ouvert la porte de l'intérieur, en indiquant qu'il squattait les lieux avec deux autres hommes.

Effractions et vols

Cet algérien, sans papiers, ni domicile a été interpellé par la police et placé en garde à vue, de même que ses deux complices présumés, qui se sont présentés un peu plus tard à cet appartement. Le locataire a porté plainte pour l'effraction, mais aussi pour vol de bijoux et d'un chéquier notamment. Des faits niés en bloc par les trois individus, malgré la découverte dans leurs affaires d'objets rattachés à d'autres affaires de vols et violations de domiciles.

Le plus jeune, âgé de 20 ans, avait déjà passé une partie du week end précédent en garde à vue, pour des violences sur un agent de sécurité du supermarché Hyper U de Corgnac. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), de même que l'homme de 30 ans qui se trouvait dans l'appartement à l'arrivée du locataire. Le troisième individu s'est à son tour vu notifier une OQTF à l'issue de sa garde à vue, avec assignation à résidence. Tous sont convoqués devant la justice le 13 février 2024.