Limoges : il vole des téléphones portables en utilisant du gaz lacrymogène

Un jeune Limougeaud de 18 ans condamné à un an de prison avec sursis et des heures de travail d'intérêt général. Pendant plusieurs semaines, il a volé des téléphones portables en aveuglant ses victimes avec un jeu de gaz lacrymogène.

Le jeune homme de 18 ans a été condamné à un an de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général (illustration)

C'est une méthode qui semblait bien rodée... Entre le mois d'octobre et début mars, un jeune Limougeaud de 18 ans avait pris l'habitude de contacter des particuliers via un site de petites annonces pour leur acheter des téléphones portables. Après des échanges sur internet pour négocier le prix, il donne rendez-vous à ses victimes et lors de la transaction il se sert de gaz lacrymogène pour les aveugler, leur arracher le téléphone et s'enfuir.

Neuf faits lui sont ainsi reprochés. L'enquête de police a permis de retracer sur le site internet l'une des ventes et d'identifier une adresse IP et ensuite l'auteur présumé. Localisé, une perquisition a eu lieu à son domicile, mais le jeune homme a finalement été interpellé au commissariat où il s'était présenté le même jour.

Déféré dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a été à un an de prison avec sursis et à une obligation de 105 heure de travail d'intérêt général.