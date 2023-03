Limoges : ils faisaient leur beurre en volant de l'huile de friture

L'huile de friture usagée fait l'objet de vols pour être ensuite revendue à des filières chargées de la recycler et de fabriquer du bio-carburant

Voilà des voleurs qui ont de la suite dans les idées ! Face au marché grandissant du recyclage de l'huile alimentaire usagée, trois hommes de nationalité bulgare ont tenté de voler la semaine dernière plusieurs bidons et une friteuse dans un restaurant de la zone nord de Limoges. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

Le trio âgé de 40, 24 et 17 ans et domicilié sur Marseille, avait été repéré quelques minutes plus tôt par une patrouille de la police nationale. Les trois hommes étaient en train de changer leurs vêtements souillés d’un produit brillant. Suite à de nombreux vols d'huile usagée sur Limoges, les policiers avaient décidé de les suivre jusqu'au restaurant où ils ont procédé aux arrestations.

En garde à vue, les deux personnes majeures ont nié les faits de vol et se sont vu notifier une obligation de quitter le territoire. Quant à l'infraction, insuffisamment caractérisée, elle a été classée sans suite.

Depuis plusieurs mois, une recrudescence des vols d'huile usagée est constatée chez les restaurateurs. L'huile ainsi dérobée est vendue à des entreprises de recyclage qui ensuite fabriquent des bio-carburants.