Limoges : ils ont cambriolé la maison du père-noël !

Limoges, France

La maison du Père-Noël installée place Saint-Michel à Limoges a été cambriolée ! Des personnes se sont introduites dedans dans la nuit. On ne connaît pas exactement le montant du butin mais des témoins ont évoqué parmi les objets volés ... les bottes du Père-Noël ! Ce dimanche après-midi, la police s'est rendu sur place et a recueilli le témoignage du lutin et du Père-Noël, présent dans le chalet.

En effet, malgré ce fâcheux contre-temps, celui-ci a pu, dès ce dimanche, reprendre ses séances photos pour le bonheur de nombreux enfants, la file était toujours impressionnante en cette fin d'après-midi.

Fort heureusement, malgré cet acte indélicat, le Père-Noël devrait pouvoir livrer à temps tous les cadeaux, dans la nuit de mardi à mercredi.