Limoges : ils piègent leur victime grâce à une annonce coquine sur internet

A Limoges, un homme qui pensait répondre à une annonce "coquine" sur internet s'est fait prendre dans un traquenard en début de semaine dernière. Trois jeunes de 16 et 17 ans lui avaient donné rendez-vous par le biais d'un site de rencontre éphémère pour clients amateurs de voyeurisme.

Lors du rendez-vous fixé dans une rue de Limoges, les trois malfaisants se sont fait remettre 100 euros avant de prendre immédiatement la fuite. L'un d'entre eux a même frappé l'homme piégé. Une ITT supérieure à 8 jours lui a été reconnue du fait de ses blessures.

Un deuxième rendez-vous est fixé, mais avec la police !

Mais l'affaire n'en est pas restée là. Après avoir déposé plainte, l'homme a pu reprendre contact avec les auteurs de l'annonce quelques jours plus tard et fixer un nouveau rendez-vous. Mais cette fois-ci, la Brigade Anti-Criminalité et l'équipe cynophile légère de la police était également au rendez-vous ! Les suspects ont été reconnus par leur victimes et interpellés par les policiers.

Ces trois mineurs comparaîtront devant le tribunal des enfants au mois de novembre et au mois de décembre.