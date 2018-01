Limoges, France

Un conducteur complètement imprégné d'alcool. C'est ce qu'on découvert deux patrouilles de police, samedi soir vers 23 heures à Limoges, lors d'une intervention sur un accident matériel de la circulation à l'angle du boulevard Gambetta et la rue Dupuytren. Cet homme de 38 ans venait de percuter par l'arrière un véhicule arrêté au feu rouge, mais a refusé tout dépistage d'alcoolémie.

Un coup de poing au visage et des policiers à terre

Les policiers l'ont donc interpellé et menotté, non sans mal, car agité et menaçant. C'est alors que le passager de la voiture s'est opposé très violemment à l'arrestation et a finalement décoché un coup de poing au visage d'un policier, avant de le mettre à terre ainsi que deux autres gardiens de la paix, qui tous ont reçu plusieurs coups de poings et coup de pieds. Même sa petite amie, présente dans la voiture, n'a pas pu le calmer. Les deux patrouilles ont finalement pu maîtriser ce martiniquais de 32 ans sourd-muet, que les policiers n'ont pas pu raisonner.

Bilan : trois ITT pour les policiers blessés, dont une ITT supérieure à 8 jours pour le fonctionnaire le plus grièvement touché. Tous trois ont déposé plainte.

Pas de permis et près de 3 g d'alcool dans le sang

Quant aux deux individus, l'auteur des coups avait 1,3 g d'alcool dans le sang et a été jugé en comparution immédiate lundi. Le conducteur de la voiture, lui, a encore refusé le dépistage d'alcoolémie au moment de sa garde à vue, mais un test a finalement permis de déceler 2,2 g d'alcool dans le sang, huit heures après les faits ! Il avait donc probablement près de 3 g lorsqu'il était au volant... Et son permis est suspendu depuis 2014. Il sera jugé ultérieurement par le tribunal correctionnel de Limoges.