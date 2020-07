Un automobiliste qui zigzaguait dans des rues à Limoges a été interpellé par la police avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Ce père de famille qui avait aussi consommé de la drogue circulait avec à bord de son véhicule son enfant âgé de 5 ans.

Limoges: ivre et drogué, il prend le volant avec son enfant à bord

Un père de famille qui conduisait sous l'emprise de l'alcool et de la drogue a été interpellé par la police ce lundi rue Charles Péguy à Limoges . C'est un passant qui a donné l'alerte. Le conducteur zigzaguait sur la voie publique , la roue avant gauche de la voiture étant crevée, il roulait carrément sur la jante avant de stopper sa course et de demander de l'aide pour changer la roue.

Le père de famille avait 2,2 grammes d'alcool dans le sang

Face à son comportement et à la présence à l'arrière du véhicule d'un enfant de 5 ans, le passant a prévenu la police . L'automobiliste âgé de 31 ans s'est révélé être en état d'ivresse avec 2,2 grammes d'alcool dans le sang (1,10 mg d’alcool par litre d’air expiré). Il était aussi positif au cannabis . L'homme qui était en instance de divorce comparaitra devant la justice en février 2021. L'enfant lui a été confié à la mère . Mais celle ci habitant dans le Puy de Dôme les policiers ont du faire garderie d'enfant pendant 4 heures!