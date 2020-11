Limoges : ivre, il fauche un feu, trois poteaux et un panneau de signalisation

L'accident s'est déroulé vers 20 heures, rue de Bellac à Limoges. L'homme, au volant de son véhicule, se rendait direction Couzeix. A l'angle du Palais des Sports Beaublanc, il percute le terre-plein central. Il fauche un feu et trois poteaux. Enfin, le véhicule a terminé sa course dans un panneau de signalisation.

Le cinquantenaire est encore à l'hôpital

Les pompiers se sont déplacés rapidement sur les lieux. Ils ont du désincarcérer l'homme de son véhicule, pris au piège sur son siège conducteur. Il est alors transporté en urgence direction le CHU de Limoges.

Les tests d'alcoolémie pratiqués font état d'un taux très élevé. Il avait, en effet, 3,09 grammes d'alcool par litre de sang. Toujours hospitalisé ce vendredi, il devra répondre de ses actes devant la justice. D'ores-et-déjà, son permis lui a été retiré pour une durée de 7 mois.

Plus tôt dans la semaine, à Feytiat, c'est un homme de 35 ans qui avait percuté un véhicule en stationnement. Sous l'emprise de l'alcool, il avait perdu le contrôle de son véhicule. Seul en cause, il était déjà connu de la justice pour des faits similaires. Il a reconnu sa culpabilité et a été condamné à six mois ferme.