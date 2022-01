Limoges : ivre, il percute un véhicule et se retrouve sur le toit en pleine Avenue Garibaldi

La scène attire les regards : une voiture sur le toit en pleine Avenue Garibaldi, à Limoges, ce vendredi 21 janvier après-midi. L'automobiliste de 57 ans s'est retrouvé la tête à l'envers après avoir violemment percuté un autre véhicule, en stationnement. Le choc ne l'a blessé que légèrement, avant qu'il soit conduit au commissariat pour s'expliquer.

La police lui a demandé de réaliser un test d'alcoolémie. Résultat : entre 0,5 et 0,8g/l, au-dessus du taux réglementaire. Le conducteur est alors sanctionné d'une amende et d'un retrait de six points sur son permis de conduire. Il n'y a pas eu d'autre blessé, la voiture qu'il a percuté était vide.