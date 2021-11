Limoges :"Je ne demande pas l'aumône, c'est fini ce temps-là" pour Caroline abusée sexuellement par un prêtre

La décision était très attendue par les victimes de pédocriminalité dans l'Eglise française. Réunis à Lourdes depuis mardi dernier, les évêques de France se sont engagés ce lundi à financer le fonds d'indemnisation des victimes de l'Église :_"_En tant que catholique, je me dis qu'il y a du positif et que ça fait du bien. Le fait que tous les évêques soient d'accord, le fait qu'ils aient demandé un superviseur depuis Rome, le fait qu'ils aient dit qu'ils allaient mettre en vente des biens immobiliers, qu'ils allaient faire un emprunt si besoin. C'était des choses que l'on avait besoin d'entendre", confie Caroline Pierrot de l'association "Espérance-Résilience".

Il est hors de question d'attendre 5 ou 10 ans pour se faire indemniser" - Caroline Pierrot

Cette journée de novembre sera marquée d'une pierre blanche pour les victimes :"j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin que cela aille vite pour que l'on puisse montrer que l'église catholique c'est autre chose que des gens qui font des choses en cachette. _Maintenant on va avancer et si on veut avancer il faut que cela se fasse le plus rapidement possible_. Il est hors de question d'attendre 5 ans ou 10 ans pour se faire indemniser, ce n'est même pas envisageable. Je ne demanderai pas l'aumône, c'est fini ce temps-là, il y a des barèmes, des lois et des experts, il faudra les appliquer", insiste Caroline qui n'est pas décidée à faire de cadeau.

A noter aussi la création d'une "instance nationale indépendante", dirigée par une juriste. Elle sera chargée d'instruire les demandes des victimes de viols et d'agressions sexuelles commis par des prêtres avant de procéder aux indemnisations.