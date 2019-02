Limoges : jusqu'à 6 ans de prison ferme pour la famille "Dalton" jugée pour trafic de drogue

Le tribunal correctionnel de Limoges a prononcé des peines de un an de prison avec sursis jusqu'à six ans ferme, pour 8 personnes jugées pour trafic de drogue

Limoges, France

Après deux jours de procès devant le tribunal correctionnel de Limoges, des peines de prison ferme ont été prononcées ce mercredi à l'encontre de cinq membres d'une famille vietnamienne, jugés pour trafic de drogue. Les sanctions les plus lourdes touchent trois frères surnommés "les Dalton" et âgés de 34 à 41 ans. Ils avaient reconnu avoir fait plusieurs récoltes sur des cultures de cannabis près de Bourges, dans le Cher et à Rihac Rancon, en Haute-Vienne. Les aînés écopent de cinq ans de prison ferme et le plus jeune de six ans. Tous étaient déjà en détention provisoire.

Leur mère et leur père, qui comparaissaient libres mais étaient considérés par le parquet comme les instigateurs du trafic, sont condamnés respectivement à 3 à 4 ans ferme. Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre du père qui va donc se retrouver derrière les barreaux dès ce soir. Trois proches de la famille étaient également jugés dans cette affaire. Un ami de la famille est condamné à deux ans de prison ferme. Des peines de 1 an et 18 mois avec sursis complètent le jugement, pour la compagne d'un frère et pour une autre connaissance de la famille. Toutes ces peines sont inférieures aux réquisitions du parquet.