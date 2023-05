Limoges : l'appartement incendié de la rue Charles Michels était-il insalubre ?

Un incendie spectaculaire a eu lieu ce mardi à la mi journée dans le vieux Limoges. Le feu a pris dans un appartement au 1er étage d'un immeuble qui en compte quatre. Tous les habitants ont pu quitter les lieux rapidement et il n'y a pas eu de blessé. Les flammes ont été rapidement maîtrisées, la piste accidentelle est privilégiée, mais la vétusté des logements y est-elle pour quelque chose ?

Les habitants ont été auditionnés ce mardi, notamment la personne qui occupait depuis seulement la veille l'appartement en question et où il n'y avait pas d'électricité. Le propriétaire des lieux a aussi été interrogé en audition libre au commissariat de Limoges pour comprendre ce qui a pu se passer.

Les enquêteurs veulent savoir si des assurances habitations ont bien été contractées, si des baux existent entre lui et les locataires. Une question loin d'être anodine car si l'enquête porte aujourd'hui sur le sinistre, une autre procédure pourrait suivre.

Le propriétaire de l'immeuble, défavorablement connu des services de la ville, est suspecté d'être un important marchand de sommeil, louant des logements insalubres à des personnes en situation de précarité sociale sur la place de Limoges.

"On a des rats et des problèmes avec la tuyauterie" - Inès, locataire

Des appartements sales et peu entretenus. C'est ce que décrit Inès, 20 ans. La jeune femme a été évacuée en urgence par les policiers. Pieds nus dans la rue, elle charge son propriétaire : "C'est vraiment des logements insalubres. Dans le notre on a des rats et des problèmes avec la tuyauterie. Quand le nouveau locataire s'est installé, mon copain a été faire un tour et a même pris des photos. Quand on a vu l'état de l'appartement, je suis restée choquée.. Outrée. L'appartement ce n'est pas un appartement. C'est une déchetterie. Je ne comprends pas pourquoi un propriétaire loue des choses comme ça. C'est inadmissible."

Ce mardi soir, seul l'habitant de l'appartement sinistré doit être relogé. Il a trouvé une solution chez des amis et doit voir ce mercredi son travailleur social. L'équipe de rue du Centre communal d'action sociale de la ville de Limoges va aussi chercher des solutions.

Quant au restaurant situé au rez-de-chaussée, juste en dessous de l'appartement sinistré, le "Mamacita", il ne peut pas rouvrir pour l'instant.