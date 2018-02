Limoges, France

Les services de police en savent un peu plus, ce lundi, après le double accident survenu samedi soir, sur l'autoroute A20, aux abords de Limoges.

Plusieurs conducteurs se sont rapprochés des enquêteurs.

Des témoins qui auraient croisé un utilitaire type Peugeot Partner ou Citroën Berlingo, circulant à contresens. Le véhicule en cause s'est bien engagé sur l'autoroute depuis la station essence Avia de l'aire de Beaune-les-Mines, en causant un premier accident matériel.

Les vidéos de surveillance de la station service et celles de l'autoroute sont toujours en cours d'exploitation, afin d'établir avec certitude l'identité du propriétaire et du conducteur de l'utilitaire en cause.