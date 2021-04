Limoges : l'auteur des dégradations de caméras retrouvé et condamné à 6 mois de prison

La police a mis la main sur le responsable de dégradations de caméras de vidéo-surveillance de la ville de Limoges. C'est ce que nous indiquent les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont interpellé le destructeur de ces outils de vidéo-protection ce mercredi.

Il a fait beaucoup de dégâts. Selon les éléments de l'enquête, menée par les effectifs de la sûreté départementale de Limoges, neuf caméras ont été détruites entre le 27 mars et le 4 avril à Beaubreuil. Plusieurs autres ont été mises hors services entre le 5 et le 7 avril dernier, notamment une située allée Fabre d'églantine et détruite à l'aide d'une arme à feu.

Des destructions bien liées au trafic de drogue

L'enquête a finalement mis en lumière un homme, responsable de ces dégradations. Il a 21 ans. Présenté à un magistrat, il a reconnu être coupable des faits reprochés. Il a été condamné, via la procédure de plaider-coupable, à six mois de prison, mais aussi 12 mois d'interdiction de porter une arme. Il devra également payer 25 000 euros de dommages et intérêts à la ville de Limoges, qui avait porté plainte. Il a été conduit à la maison d'arrêt de Limoges à l'issu de l'audience.

Comme évoqué précédement, la police note que "ces destructions en série, semblent être la conséquence de la pression mise par la Police Nationale sur les dealers de quartier." Elle indique que la Police Nationale continuera à lutter contre les trafics en tous genres.