Limoges : l'auteur présumé d'une dizaine de vols dans des voitures interpellé par la police

Un jeune homme de 26 ans a été interpellé dimanche par les policiers de Limoges, suite au signalement par des témoins que deux individus s’étaient introduits dans un véhicule, stationné rue du clos Augier à Limoges. Alertées, trois patrouilles de police se sont rendues sur place. Les fonctionnaires ont dû poursuivre les deux hommes qui tentaient de prendre la fuite, à pied, dans les rues adjacentes. L’un d'eux a finalement été interpellé, dissimulé dans un jardin. Selon la police, il était porteur de nombreux objets pouvant provenir de vols dans des véhicules. Les policiers le soupçonnent en fait d'avoir dépouillé au moins 8 véhicules en stationnement, et d'être aussi entré illégalement dans une résidence afin de commettre un vol sur le balcon d’un particulier.

L'enquête des services de police secours a aussi permis d'établir que le jeune homme avait donné une fausse identité, lors de son arrestation, après laquelle il a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie d’1,30 gramme dans le sang. Les policiers ont enfin récupéré "plusieurs autoradios, des moyens bancaires, des objets multimédias" et même une trottinette... Le jeune suspect, en situation irrégulière sur le territoire français sera jugé en février prochain et est d'ici là assigné à résidence, le temps d'éclaircir sa situation administrative et d'examiner une éventuelle reconduite à la frontière.

Cinq plaintes ont d'ores-et-déjà été déposées dans ce dossier.