Limoges : l'équivalent de 13.000 euros de drogue retrouvés quartier de Beaubreuil

Une importante prise pour la police nationale de la Haute-Vienne à Limoges : un kilo et demi de résine de cannabis et 46 grammes d'herbe. Si on ajoute les 750 euros en liquide, le butin s'élève à 13.000 euros selon les autorités. Les agents en ont fait la découverte ce mardi matin, vers 10 heures, dans les parties communes d'un immeuble, quartier de Beaubreuil.

