Limoges : la cour d'appel confirme la condamnation de l'ancien élu de Tulle pour escroquerie

L'ancien policier et élu à la mairie de Tulle, Grégory Hugue, a été condamné ce mercredi par la cour d'appel de Limoges, pour escroquerie et faux et usage de faux notamment. La cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de Tulle, il y a un an (15 mars 2022).

20 000 euros détournés

En première instance, l'ancien maire adjoint avait été condamné à six mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve pendant deux ans et interdiction d'exercer le métier de policier pendant un an.

Il lui a été reproché d'avoir détourné 20 000 euros de l'association nationale d'action sociale de la Police Nationale.