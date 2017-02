A Limoges, La Fourmi ferme ses portes et dénonce une "manœuvre"

La salle de spectacle située sur le site de la Font Pinot à Limoges est fermée depuis le vendredi 3 février. Tous les concerts de La Fourmi sont annulés. Une expertise judiciaire affirme que les locaux sont trop vétustes pour recevoir du public. Les gérants dénoncent une manœuvre du propriétaire.

Les portes sont closes depuis le vendredi 3 février. La Fourmi a annulé tous ses concerts et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les membres de l'équipe ont donné leur explication dans un communiqué (voir ci-dessous) : une expertise judiciaire affirme que les lieux sont vétustes et donc trop dangereux pour continuer l'aventure. La Fourmi était donc dans l'obligation de quitter les lieux. Mais les équipes estiment être victimes d'une "manœuvre" et ciblent le propriétaire.

"Nous estimons être au cœur d'une manœuvre"

Voilà ce qui est écrit dans le communiqué : "au-delà du prétendu problème de sécurité, nous estimons être au cœur d'une manœuvre dont l'opération consiste à se séparer des derniers détenteurs de baux commerciaux sans avoir à leur verser d'indemnité d'éviction". Autrement dit : grâce à cette expertise judiciaire, le propriétaire aurait trouvé le moyen d'évincer ses locataires sans leur verser la moindre indemnité. Toujours selon la Fourmi, l'objectif final serait "la vente de l'ensemble du patrimoine immobilier sis au 3 rue de la Font Pinot au profit de promoteurs immobiliers."

"La société exploite les locaux sans bail"

De son côté, l'avocat du propriétaire réfute cette version des faits. Maître Stéphane Chagnaud répond que les gérants de la Fourmi avaient été prévenus il y a plus d'un an. Pour preuve : le 15 octobre 2015, ils ont reçu une lettre de la part du propriétaire pour signaler que le bail n'était pas renouvelé à cause de la dangerosité des locaux.

Je réfute totalement ce mot de manœuvre. Depuis plus d'un an, La Fourmi sait que les locaux qu'elle exploite sont dangereux

"Je réfute ce mot de manoeuvre" - Maître Stéphane Chagnaud, avocat du propriétaire des murs

Cette société exploite des locaux sans bail depuis l'origine. On a une note d'expertise extrêmement alarmiste qui indique que l'exploitation doit cesser immédiatement

Le rapport d'expertise n'a pas encore été publié mais dans cette note, déposée il y a plus d'une dizaine de jours, il est écrit que la toiture est en très mauvais état et que le bâtiment n'est pas assez solide pour recevoir du public en toute sécurité. La Fourmi a donc été contrainte de plier bagage. D'après son communiqué : tout est mis en oeuvre "afin de trouver à court terme des solutions de repli et permettre la sauvegarde des quatre emplois relatifs à l'activité et à la pérennisation de notre projet artistique."

Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée.