Limoges : la gare des Bénédictins évacuée à cause d'un sac-à-dos suspect

Entre midi et deux, ce mercredi, la gare de Limoges-Bénédictins a dû être évacuée par la police. La cause ? Un sac-à-dos abandonné. Heureusement, plus de peur que de mal, mais quelques retards...