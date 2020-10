Limoges : la jeune femme servait d'appât pour attirer les hommes, ensuite détroussés par un comparse

Un jeune homme et une jeune femme d'une vingtaine d'années ont été interpellés dimanche à Limoges. La jeune femme est accusée d'avoir attiré des hommes dans un hôtel, le jeune homme de les avoir violenter et voler. Placés en détention provisoire, ils seront jugés ce jeudi en comparution immédiate.

A Limoges, un jeune homme et une jeune femme d'une vingtaine d'années ont été interpellés dimanche. Elle est accusée d'avoir attiré des hommes dans un hôtel, lui de les avoir violenter et voler. Tous deux ont été incarcérés et seront jugés ce jeudi en comparution immédiate.

Un scénario bien rôdé

La première affaire remonte au 8 octobre dernier. Après une conversation sur internet dans laquelle la jeune femme promettait des "massages tarifés", un jeune homme de 26 ans se présente dans un hôtel de la zone Nord de Limoges. Selon la police, il est immédiatement menacé avec des couteaux et frappé par plusieurs jeunes hommes, qui le forcent à leur remettre ses clés de voiture et une somme de 460 euros qu'il doit retirer sous la menace. Le véhicule volé sera, deux jours plus tard, impliqué dans un accident de la circulation. Ses deux occupants prendront la fuite avant l'arrivée de la police.

Le soir même, le même scénario se répète. Un jeune de 20 ans rejoint la jeune femme dans un hôtel de la zone Nord de Limoges. A peine entré dans la chambre, il est menacé et roué de coups par un jeune homme de 21 ans, porteur d’un couteau. Comme lors de la première agression, la victime est accompagnée jusqu’à un distributeur de billets, où il doit retirer et remettre 300 euros à son agresseur. Le couple repart ensuite avec la voiture du jeune homme, qui porte plainte immédiatement.

Arrestation dimanche après-midi

Dimanche, en milieu d’après-midi, des policiers de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) repèrent le véhicule volé, et interpellent les cinq personnes présentes à bord. Trois d'entre elles seront mises hors de cause, les deux principaux suspects se disant seuls auteurs de l’extorsion et du vol. Les enquêteurs de la sûreté départementale semblent avoir établi leur responsabilité dans les deux histoires de vols et d'extorsions.

A l’issue de leur garde à vue prolongée, le jeune homme et la jeune femme ont déférés au parquet de Limoges ce mardi. Ils seront jugés ce jeudi en comparution immédiate et devront répondre de plusieurs faits, notamment "d'extorsion commise avec une arme", de "vol de véhicule sous la menace d’une arme" ou encore de "vol en réunion". Ils sont en détention provisoire.