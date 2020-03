Un incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans l'épicerie sociale "La graine de l'arbre du Voyageur" a détruit la moitié des congélateurs de l’association. Un coup dur alors que l'aide alimentaire est en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Limoges : la moitié des congélateurs de "la graine de l'arbre du Voyageur" hors d'usage à cause d'un incendie

C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'un feu s'est déclaré dans l'épicerie sociale "La graine de l'arbre du Voyageur" située rue Paul Kruger à Limoges. Six des 12 congélateurs ont été détruits et bien sûr tout ce qu'ils contenaient. Un incendie dû vraisemblablement à un court-circuit selon les premières constatations mais la fumée a causé de gros dégâts dans les locaux qui vont devoir fermer plusieurs jours. Un coup dur pour cette association qui vient en aide à des centaines de familles aux faibles revenus.

Une catastrophe au moment où l'aide alimentaire diminue

Pour le président de l'association Norbert Drouet, c'est d'autant plus catastrophique en cette période de confinement et d'épidémie que pour beaucoup de familles c'est l'un des rares lieux qui maintient l'aide alimentaire à Limoges car dans beaucoup d'associations il y a moins de bénévoles. Mais des solutions vont être trouvées, espère t-il pour continuer à faire fonctionner cette épicerie sociale et solidaire.