Après les troubles causés par une casse sauvage de voitures au cœur du quartier du Vigenal à Limoges, puis la découverte d'une arène clandestine de combats de coqs, la police intervient avec la ville pour rétablir l'ordre et faire place nette. Des mesures sont prises pour éviter que ça recommence.

Une casse sauvage et une arène de combats de coqs démantelés à Limoges

La police de Limoges et la mairie interviennent ensemble dans le quartier du Vigenal pour démanteler une casse sauvage et une arène de combats de coqs (photo illustration)

Une nouvelle opération de police a été menée ce jeudi dans le quartier du Vigenal à Limoges. La police a été avertie début avril que des combats de coqs étaient organisés dans ce quartier déjà concerné par la découverte d'une casse sauvage de véhicules sur la voie publique, ce qui ne manquait pas d'occasionner des problèmes d'insalubrité et de troubles à l'ordre public. La police était donc intervenue une première fois lors d'une opération conjointe avec la ville de Limoges et le bailleur Limoges Habitat. C'est lors de cette première intervention qu'une arène pour organiser des combats de coqs a été découverte.

Une nouvelle intervention de la police pour éviter que ça recommence

La découverte de cette arène pour les combats de coqs a nécessité une deuxième opération de police à la mi avril mais cette fois avec la SPA pour permettre de récupérer les volailles. Durant cette période les encombrants provenant la casse sauvage de véhicules ont été également enlevés mais ce jeudi il s'agissait d'éviter que ce genre de situation recommence. Les accès aux caves et aux appartements vides qui servaient de lieu de stockage de pièces mécaniques et pour les combats de coqs ont été condamnés et les services de la Mairie ont installé par ailleurs, des plots pour condamner le parking afin d'éviter un nouvel entassement d'épaves.