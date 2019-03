Limoges: la police met la main sur 4 kilos et demi de résine de cannabis

Limoges, France

C'est à l'occasion d'un banal contrôle que la police de Limoges va mettre la main sur plusieurs kilos de résine de cannabis, mardi dernier, le 26 février.

Tout débute dans le quartier de La Bastide à Limoges où les policiers tentent de contrôler un véhicule. Celui n'obtempère pas aux signes des forces de l'ordre et le conducteur prend alors la fuite jusque sur le site d'Esther Technopôle.

le conducteur et deux des passagers sont interpellés tandis que le quatrième occupant de la voiture prend la fuite et décide de continuer son chemin à pied, prenant avec lui un sac à dos. Les policiers finissent par le rattraper. Dans le sac, plus d'un kilo et demi de résine de cannabis. A son domicile, Les policiers décident donc de poursuivre leurs investigations et perquisitionnent son logement . Le chien qui les accompagne renifle immédiatement la présence de produits stupéfiants. Les policiers découvrent alors un second sac, contenant, lui, 5 pains de plaquettes de cannabis soit plus de deux kilos et demi supplémentaires. Un pistolet à air comprimé est également saisi. L'homme a reconnu garder la résine de stupéfiant pour le compte de l'un des passagers de la voiture.

Trois d'entre eux ont été placés en détention en attendant leur comparution devant un juge, ce lundi.

le dernier, âgé de 19 ans a été jugé. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de produit stupéfiant.