Limoges : Le cambrioleur de la station service repart avec trois bouteilles de vodka

limoges

Un limougeaud de trente ans a été interpellé après le cambriolage d'une station service dans le secteur de la rue de Toulouse, samedi soir. Repéré par la vidéo-surveillance en train de forcer le rideau métallique et de repartir avec trois bouteilles de vodka, il avait la particularité de porter un bandage à la main droite. Interpellé moins de trois heures plus tard le suspect a été placé en garde à vue. Il avait dans son sac un ordinateur provenant d'un autre vol. Deux plaintes ont donc été déposées contre lui et il a fini en détention provisoire dans l'attente de sa comparution immédiate ce jeudi