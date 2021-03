Limoges : le cambrioleur trahi par sa chaussure perdue

Samedi 20 mars, vers 20h30, un homme appelle la police : un cambrioleur s'est introduit chez lui, rue Garibaldi à Limoges et lui a dérobé son téléphone portable.

Un cambrioleur "Cendrillon"

Réveillé par le bruit, il a tenté, en vain, de l'arrêter, mais le voleur a réussi à prendre la fuite. Mais un détail significatif pourrait permettre de l'identifier : il a perdu une chaussure lors de l'opération.

La police se met immédiatement à la recherche d'une personne n'ayant qu'une chaussure, mais ne parvient pas à repérer le suspect. Vers 21h15, l'habitant du pavillon rue Garibaldi contacte de nouveau la police : le cambrioleur est venu récupérer sa chaussure manquante. Dans la foulée, une patrouille repère un homme correspondant au signalement et portant précisément la même marque de chaussures, dans une rue adjacente.

Deux smartphones et un taux d'alcoolémie élevé

Les policiers l'interpellent et retrouvent sur lui deux smartphones, dont l'un correspond à celui qui a été dérobé. L'homme est ivre, il a plus d'un gramme d'alcool dans le sang et est placé en cellule de dégrisement avant de pouvoir être entendu.

Il s'agit d'un Algérien de 39 ans, connu des services de police et qui fait déjà l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire, et a reçu une obligation de quitter le territoire français.

Il a reconnu les faits et a été condamné en comparution immédiate à 15 mois d'emprisonnement, auxquels s'ajoute 3 mois pour la mise en application d'une peine précédente. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Limoges.