Limoges : le radar sur les bords de Vienne bientôt opérationnel, un autre bientôt installé

Un nouveau radar a été installé sur la RN520 en face de la patinoire sur les bords de Vienne à Limoges. Ce radar tourelle doit sanctionner les automobilistes roulant à plus de 50 km/h dans le sens Limoges/A20.

Après avoir disparu de la circulation, le radar situé en face de la patinoire des Casseaux à Limoges fait son retour. Un radar tourelle a été installé ces derniers jours sur les bords de Vienne. La préfecture indique que son entrée en service est imminente.

L'appareil devrait sanctionner les automobilistes au-dessus des 50km/h dans le sens Limoges/A20. En 2017, lors de sa première mise en service, ce radar automatique avait verbalisé 1.200 automobilistes en un seul mois.

Un autre radar devrait être installé ces prochains jours à Saint-Sornin-Leulac en Haute-Vienne sur le RN 145 très accidentogène. Ce radar doit surveiller les automobilistes dans les deux sens à 70km/h.

Actif ou non ?

Fixés à au moins deux mètres de hauteur, ces radars "nouvelle génération" sont normalement moins sujets aux dégradations. Ils peuvent aussi distinguer les poids-lourds et les véhicules légers. Ces radar, le Mesta Fusion 2, peuvent enfin épingler plusieurs véhicules simultanément.

Avec ces radars, il est difficile sur le moment de savoir si on a été pris par la patrouille pour la simple et bonne raison que ces tourelles ne "flashent" pas physiquement les véhicules. De plus, elles sont très souvent inactives. Pour une cabine occupée, il y a quatre cabines leurre.