Limoges : les avancées des implants de sternum en céramique I.CERAM au cœur d'une thèse de médecine

L'implant sternal en céramique de l'entreprise I.CERAM fait pour la première fois l'objet d'une thèse en médecine qui souligne ses avancées thérapeutiques et médicales. Une étude qui représente à la fois une reconnaissance et un argument commercial important pour l'entreprise basée à Limoges.

Créée en 2015 à Limoges, la société I.CERAM vient d'obtenir une reconnaissance scientifique importante pour ses travaux, avec une première thèse de médecine consacrée à l'une de ses innovations : l'implant sternal CERAMIL®. L'étude s'est concentrée sur les 40 patients atteints de cancers osseux qui ont déjà reçu cette prothèse en céramique après une exérèse oncologique, c'est-à-dire la découpe d'une partie ou de la totalité du sternum.

Moins de complications post-opératoires et un suivi simplifié

Pour André Kérisit, créateur et PDG de I.CERAM, cette thèse confirme le potentiel et l'intérêt de l'implant développé par son entreprise, en lien avec des chirurgiens.

"Cet implant biocompatible s'intègre parfaitement dans la structure osseuse et permet de faire de l'imagerie, puisque notre céramique est transparente aux rayons X. Pour le chirurgien, ça amène un gros confort dans les suites opératoires, pour pouvoir faire toute son analyse parce qu'avant les implants étaient souvent métalliques ou épais et masquaient les organes vitaux", résume André Kérisit.

Même si chaque personne est unique, la thèse explique que le patient se rétablit potentiellement plus vite, avec moins de complications post-opératoires. Une conclusion pour laquelle le PDG de I.CERAM se montre prudent : "Tout ce travail n'est que le commencement. Là on a fait 40 patients, c'est un tout petit chiffre et les patients vont aller à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans et toute leur vie à venir, parce que ce sont des cancers et souvent des gens jeunes."

On vise l'antibiothérapie

Désormais, à partir de ces résultats l'entreprise compte bien se présenter à de nouveaux chirurgiens et de nouveaux établissements. "C'est bon pour les équipes du CHU parce que c'est quand même eux qui opèrent. C'est bon pour tous les praticiens qui vont prescrire. Et évidemment, demain, ça nous ouvre des perspectives et des voies de recherche qui sont déjà bien établies dans l'entreprise. On sait que le sternum n'est qu'une première étape parce que nous, on vise l'antibiothérapie, un sternum mis dans le cadre de cancers, de tumeurs, mais I.CERAM dans cet implant est capable de mettre des molécules actives pour aller combattre l'infection. Nous, on est sur un travail de très long terme."

Cette thèse arrive à un moment important pour I.CERAM conclut André Kérisit, pour convaincre d'éventuels investisseurs. Car depuis le Covid, tout est ralenti et "sans financement, pas d'entreprise".