Limoges : les équipes de France 3 violemment prises à partie durant une manifestation anti-pass sanitaire

La manifestation à Limoges a rassemblé entre 300 et 400 personnes.

"Vous n'êtes pas des citoyens ! Partez de chez nous!" Ces mots sont ceux de manifestants anti-pass sanitaire et anti-vaccins lancés ce samedi 18 septembre à Limoges aux équipes de France 3 Limousin. Les journalistes filment alors les manifestants qui défilent sur la voie publique. Les insultes fusent, l'altercation est violente. En point d'orgue, un journaliste entend : "Ta tête à la guillotine !".

Dans un message publié sur leur site internet, le rédacteur en chef de France 3 Limousin a vivement défendu ses équipes rappelant que "l'intimidation érigée en mode de fonctionnement ne peut être tolérée".

Lors d'une manifestation sur la voie publique, le droit à l'information prévaut

France 3 Limousin rappelle aussi ce que dit la loi aux manifestants. Le droit à l'information prévaut sur le droit à l'image lors d'une manifestation sur la voie publique.

Le rédacteur en chef de France affirme aussi que : "Si nous devions ne plus couvrir les manifestations contre le pass sanitaire, c’est parce que nous l’aurions décidé, et certainement pas parce que certains auraient décrété que nous étions Persona Non Grata !"

Le syndicat des journalistes a aussi réagit ce dimanche :"Il ne laissera pas piétiner la liberté d’informer. Ces manifestations se déroulent dans un lieu public, la rue, il est hors de question que la presse (et donc France 3) n’y puisse plus accéder."