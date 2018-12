Limoges: les gilets jaunes ont investi le hall de la mairie ce samedi matin

Une vingtaine de Gilets Jaunes ont investi le hall de la mairie de Limoges ce samedi matin. Une action symbolique et pacifique pour maintenir leur visibilité à deux jours du réveillon.

Un peu plus d'une vingtaine de gilets jaunes étaient présents dans le hall de la mairie de Limoges ce samedi matin . Une action symbolique pour maintenir la visibilité de leur mouvement, à deux jours du réveillon de noël.

"La plupart des gens disent que ça s’essouffle" explique Jean-Claude, retraité. Ce matin avec une vingtaine d'autres gilets jaunes, ils sont allés tour à tour devant la préfecture, devant les magasins du centre ville de Limoges avant de se diriger vers la mairie. "C'est le symbole de la République, ça représente le Président" détaille-t-il avant de poursuivre "On ne va pas casser, on est pas des casseurs. On veut juste que l'on ne nous oublie pas".

Des actions pacifiques qui vont se poursuivre tout au long de la journée ce samedi. En fin de matinée ils se dirigeaient vers l'ancien palais de justice, place d'Aine.