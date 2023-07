Limoges : les premières condamnations après les violences urbaines

Une semaine après le début des violences urbaines à Limoges , deux jeunes majeurs ont écopé ce jeudi de 6 mois de prison avec sursis pour leur intrusion dans les boutiques Lacoste et Kiko dans la nuit de vendredi à samedi à Limoges. Un troisième, au casier judiciaire déjà bien chargé, a été condamné à 6 mois de prison ferme, mais avec un aménagement de peine à déterminer.

Face à l'émotion suscitée par ces évènements, ils ont tenté de limiter la casse lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Limoges. Ils étaient bien là, mais par hasard. Ils n'ont rien fait si ce n'est se laisser entrainer par un effet de groupe racontent ces jeunes de 18 et 20 ans, jusque là inconnus de la justice.

Des explications qui peinent à convaincre

Le premier explique qu'il avait abusé de l'alcool et qu'en voyant les vitrines fracturées il est rentré, pour voir... Mais sans rien voler. Le deuxième, tête baissé, regard masqué par ses longs cheveux, marmonne qu'il regrette : "J'ai dérapé... parce que j'avais pris des médicaments, des trucs pas bien." Il a pourtant été retrouvé dans l'arrière boutique du magasin Lacoste, où il a fracturé une porte pour tenter de s'échapper. Mais c'est parce qu'il avait peur de se prendre un coup de flash-ball, quand la police est arrivée.

La panique c'est aussi ce qu'invoque le plus âgé des trois. A 23 ans, il a déjà été condamné 12 fois. Lui rejoignait sa copine, quand il a vu l'attroupement mais jure qu'il n'a pas mis les pieds dans les magasins et s'est juste enfui face au chaos.

Difficile à croire pour le Parquet qui réclame des condamnations exemplaires. "Mais vous n'avez pas les casseurs, ni les émeutiers ici" s'indignent les avocats, soulignant qu'aucun n'a évoqué la mort de Nahel ou une volonté de le venger. Mais ils n'ont pas réussi à éviter la condamnation de leurs clients.

"Ils ne sont pas attaqué à l'institution Lacoste, mais à des gens qui travaillent tous les jours pour faire vivre ce magasin"

Pas convaincu non plus Jean-Bernard Lassalle. Président de la holding propriétaire de la boutique Lacoste, il a tenu à venir à l'audience ce jeudi, et s'était constitué partie civile. "Je voulais dire aux prévenus que derrière le magasin il y a un indépendant et des employés. Ils ne sont pas attaqué à l'institution Lacoste, mais à des gens qui travaillent tous les jours pour faire vivre ce magasin. Ils sont traumatisés et on va y laisser des plumes, on de la marchandise en moins et notre chiffre d'affaire va baisser. J'ai demandé des dommages et intérêts pour mes salariés car leur salaire est indexé sur le chiffre d'affaire. On ne peut pas se retrancher derrière un problème entre un jeune et un policier. C'est malheureux, mais on ne peut pas laisser faire."