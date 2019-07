Limoges: marche blanche et prières après le décès d'une fillette de 2 ans dans le quartier de La Bastide

Plus de 350 personnes se sont réunies ce dimanche dans le quartier de La Bastide à Limoges. Ils sont venus soutenir la famille d'une fillette décédée jeudi dernier après avoir chuté de l'un des immeubles. Quatre jours après l'émotion est toujours vive dans ce quartier du nord de Limoges.

Ce dimanche après-midi une marche blanche était organisée dans le quartier de La Bastide à Limoges. Une marche en hommage à une petite fille de 2 ans décédée jeudi dernier. Elle a fait une chute depuis le 10 ème étage de l'un des immeubles. L'hypothèse d'une chute accidentelle est privilégiée et une enquête est en cours.

Quatre jours après l'émotion est toujours vive au sein du quartier. Membres du corps enseignant, familles et jeunes du quartier, tous sont venus témoigner de leur peine et de leur soutien envers la famille de la fillette et l'ensemble de la communauté Mahoraise.

Des roses blanche ont été déposées au pied de l'immeuble où vit la famille de la petite fille. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Vers 16 heures le cortège s'est élancé depuis le stade de la Bastide jusqu'au lieu du drame. Au pied de l'immeuble des roses blanches ont été déposées en hommage à la petite fille. Le cortège est ensuite retourné au stade où des prières en langues mahoraise ont été récitées en présence des proches et membres de la famille, dont la maman de la petite fille.