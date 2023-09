Limoges : paniqué lors d'un contrôle de police, il fuit et blesse deux fonctionnaires avec sa trottinette

Ce sont ces infractions au code de la route qui ont mené à son interpellation pour un contrôle de police, ce lundi soir place Winston Churchill à Limoges. Cet homme de 26 ans, en possession de 60 grammes de résine de cannabis, a tenté de prendre la fuite et blessé un policier aux tibias en lui jetant sa trottinette. Il sera convoqué face à la justice le 2 février prochain.

ⓘ Publicité

Le policier touché aux tibias a été sérieusement blessé et trainé par terre sur plusieurs mètres. Il a été placé en arrêt de travail avec 10 jours d'ITT (incapacité totale de travail). Un de ses collègues a été plus légèrement blessé (3 jours d'ITT) alors qu'il est venu l'aider pour interpeller ce jeune homme qui a reconnu sa consommation de cannabis et sa tentative de fuite après avoir paniqué lors de sa garde à vue. Tous les deux ont porté plainte.