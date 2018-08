Limoges, France

C’est une première victoire pour le collectif "Chabatz d'entrar » Le conseil régional de Nouvelle Aquitaine qui souhaitait l’expulsion des migrants installés dans les locaux de l’ex CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) à Limoges a été débouté par le Tribunal Administratif.

le projet de réhabilitation du bâtiment pas suffisamment avancé

Pour la justice la demande en référé, donc en urgence, ne se justifie pas. Le tribunal administratif estime que le projet de pôle de formation sanitaire et social que la région veut implanter dans le bâtiment désaffecté n’est pas suffisamment avancé pour que l’expulsion des migrants soit ordonnée. Lors de l’audience hier Maitre Blandine Marty , l’avocate du collectif "Chabatz d'entrar", avait parlé de « coup de bluff « du conseil régional.

Le tribunal administratif a clairement botté les fesses de la région, Stéphane Lajaumont collectif "Chabatz d'entrar"

Le porte-parole du collectif, Stéphane Lajaumont se félicite de la décision "le tribunal administratif a clairement botté les fesses de la région" même si il reconnaît qu'il ne s'agit que d'une première victoire. Pour lui le combat ne s'arrête pas là, il souhaite dialoguer et échanger pour que des solutions soient proposées, discutées. " Nous proposons à la Région d'envisager des solutions qui ne soient pas des solutions de répression et d'expulsion mais au contraire d'envisager de travailler avec nous sur des solutions durables, sur la mise en place d'un lieu, d'une maison pour les migrants qui permettraient de les accueillir tous." détaille le militant et porte parole du collectif "Chabatz d'entrar"

"il faudra peut être que l'on réfléchisse à une réunion ouverte à l'ensemble des institutions - François Vincent, conseiller régional délégué

De son côté la Région Nouvelle Aquitaine a réagi par la voix de François Vincent. Le conseiller régional délégué souligne que la région chercher déjà des solutions, c'est notamment le cas depuis le début de l'été: "Habitat Humanisme a été missionné par la région et travaille au quotidien pour évaluer la situation sociale de ces personne, pour les reloger " . L'organisme vient aider au quotidien les personnes présentes sur le site du CRDP selon lui "pour apporter une aide médicale ou un soutien comme du lait ou des couches.". La région se dit également prête au dialogue. Selon François Vincent "il faudra peut être que l'on réfléchisse à une réunion ouverte à l'ensemble des institutions" pour qu'une solution satisfaisante soit trouvée, il reconnaît par ailleurs que la problématique des migrants ne se limite ni à Limoges, ni à la Haute-Vienne ni même à la Nouvelle Aquitaine, la région souhaite d'ailleurs que l'Etat s'asseoit à la table des discussions.