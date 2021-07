Limoges : pas de placement en détention pour deux des mis en cause dans l'incendie de l'émetteur des Cars

Une semaine après l'audience qui s'était tenue le 15 juillet, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Limoges a rejeté le placement en détention provisoire de deux des trois personnes mises en examen dans l'affaire de l'incendie de l'émetteur des Cars en janvier dernier et l'incendie de véhicules Enedis un an plus tôt. C'est le parquet de Limoges qui avait fait appel pour ces deux personnes mises en examen pour association de malfaiteurs et destructions de biens. Ces deux personnes, des habitants de la Haute-Vienne vont donc rester libres mais sous contrôle judiciaire.

Il y a une semaine une centaine de personnes avait répondu à l'appel du Comité du 15 juin pour soutenir les mis en cause et dénoncer une enquête arbitraire. Ils s'étaient rassemblés devant la Cour d'appel de Limoges.