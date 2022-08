Saisie record de plus d'une tonne de résine de cannabis par la police judiciaire de Limoges

L'individu originaire de Limoges est qualifié de "mercenaire" par les enquêteurs de la police judiciaire de Limoges. En novembre 2021, il avait été placé sous surveillance, déjà soupçonné d'alimenter plusieurs réseaux franciliens en résine de cannabis. Malgré son extrême prudence, les officiers de police confirment qu'il participe à plusieurs livraisons.

Le 11 août il a même pris part à un convoi depuis la frontière espagnole jusqu'en région parisienne. L'individu conduisait une voiture dite "ouvreuse" qui devait mener un poids lourd à destination. A bord de la voiture 47 kg de résine de cannabis. Le camion, lui, en transporte plus d'une tonne.

C'est à l'arrivée du convoi que les enquêteurs de Limoges et de l'office antistupéfiants de la police judiciaire (OFAST) interviennent. Au moment du déchargement, ils interpellent cinq individus dont ce Limougeaud à la tête du réseau, et saisissent la marchandise. C'est la plus grosse prise jamais réalisée par la police judiciaire de Limoges. Mis en examen, pour trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs, les cinq personnes ont été placées en détention provisoire