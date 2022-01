Limoges : plus de 150 personnes demandent des moyens supplémentaires dans les hôpitaux et Ehpad

Les professionnels de santé se mobilisent partout en France ce mardi. Ils étaient plus de 150 manifestants mobilisés dans les rues de Limoges. Le défilé a démarré du carrefour Tourny jusqu'au conseil départemental.

Le personnel du centre hospitalier Esquirol et de Saint-Junien ou encore du CHU de Limoges ont gonflé les rangs. En cause, toujours : les conditions de travail à l'hôpital avec la fermeture de lits, le manque d'effectifs, et aussi le manque de reconnaissance et de considération.

La CGT santé a appelé le personnel de santé à manifester. © Radio France - TV

Sur France Bleu Limousin ce matin, Florence Metge de la CGT-Santé au CHU de Limoges a dénoncé ces conditions de travail : "On est en train de rogner l'os". Le CHU de Limoges où la CFDT Santé a lancé un droit d'alerte, ce lundi, devant la saturation du service.